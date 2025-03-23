SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı! Peki süreç nasıl işleyecek? Uzmanlar AHaber’de değerlendirdi

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? HUKUKÇULAR DEĞERLENDİRDİ

Bugün itibari ile haklarında tutuklama ve adli kontrol şartı olan şüphelilerin avukatları karara 1 hafta içerisinde itiraz edebilirler. Ama şurada bir şey var savcılık ifade etmeye çalışıyor katalog suçlar dediğimiz özellikle bu terör örgütü üyeliği ve destek gibi suçlarla ilgili olarak suçun işlendiği hususunda kuvvetli suç şüphesi olması durumunda tutukluluk şartlarının olduğu kabul edilir.

Kanun koyucu aslında diyor ki herhangi bir katalog suçu söz konusuysa tutuklama için ön gördüğü şartların varlığı kabul edilir. Yani mahkeme şimdilik tutuklanmasına gerek yok diyor. Zaten mali nitelikli suç örgütü kurmaktan dolayı bir tutuklama kararı var, şimdilik tutuklanmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır deniyor.