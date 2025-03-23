Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı! Peki süreç nasıl işleyecek? | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüpheli terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakim karşısına çıktı. Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu’nun, terör suçundan ise kuvvetli suç şüphesi bulunduğu vurgulandı. Mahkeme, İmamoğlu’nun terör suçundan tutuklanmasını reddederken Başsavcılık, karara itiraz edileceğini açıkladı. Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran, bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğini AHaber yayınında açıkladı.