SON DAKİKA | Elazığ’da bir maden ocağında göçük meydana geldi: 1 işçi hayatını kaybetti!

Olay yerine hemen AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Yine ayrıca ilimizdeki tahlisiye ekipleri olay yerine geldi. Tahlisiye ekipleri biliyorsunuz maden göçüklerinde çok önemli görevler görürler. Hem tahkimat yaparak hem de güvenli bir şekilde ilerleyerek göçük altındaki işçimizi kurtarmak için çalışıyorlar. O anlamda da tahlisiye ekiplerimiz 23 kişi içeride. AFAD'a, UMKE'ye ve diğer ekiplerimize bağlı 80 kişi de olaya müdahale ediyorlar. İnşallah dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılması. Tüm duamız ve umudumuz bu doğrultuda. Ben tekrar ilimize, ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

SON DAKİKA: Elazığ'da bir maden ocağında göçük! | Video