SON DAKİKA | Elazığ’da bir maden ocağında göçük meydana geldi: 1 işçi hayatını kaybetti!

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir krom madeninde sabah saatlerinde meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Göçüğün ardından 3 işçi kendi çabalarıyla kurtulurken, göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçinin 4 çocuk babası Hasan Coşkun (45) olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla, Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Coşkun'un cenazesinin madenden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü Köyü'nde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesinde sabah saat 09.54'te göçük meydana geldi. Göçükte Hasan Coşkun (55) madende mahsur kaldığı öğrenildi. Olayın ardından Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Numan Hatipoğlu, "Palu ilçemizin Kayaönü köyünde bulunan krom madeninde sabah 09.30 sularında gerçekleşen kazada göçük altında şu an itibarıyla 1 işçimiz bulunmakta. Göçüğün ilk anında 3 işçimiz kendi imkanlarıyla kurtuldular.
Olay yerine hemen AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Yine ayrıca ilimizdeki tahlisiye ekipleri olay yerine geldi. Tahlisiye ekipleri biliyorsunuz maden göçüklerinde çok önemli görevler görürler. Hem tahkimat yaparak hem de güvenli bir şekilde ilerleyerek göçük altındaki işçimizi kurtarmak için çalışıyorlar. O anlamda da tahlisiye ekiplerimiz 23 kişi içeride. AFAD'a, UMKE'ye ve diğer ekiplerimize bağlı 80 kişi de olaya müdahale ediyorlar. İnşallah dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılması. Tüm duamız ve umudumuz bu doğrultuda. Ben tekrar ilimize, ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
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