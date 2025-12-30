SON DAKİKA: Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin sokak ortasında vurulmuştu! Görgü tanıkları o anları anlattı

İstanbul Üsküdar'da gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı. Fenerbahçe tribünlerinin tanınmış isimlerinden İbrahim Gümüştekin, Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak üzerinde aracının içerisindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan İbrahim Gümüştekin
Saat 04.15 sularında gerçekleşen olayda, saldırganlar Gümüştekin'in aracını adeta yaylım ateşine tuttu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, silah seslerinin ardından bir aracın korna çalarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
30 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU
Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde ağır yaralanan İbrahim Gümüştekin, yanında bulunan bir yakını tarafından vakit kaybedilmeden hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokakta yaptıkları titiz çalışmada tam 30 adet boş kovan tespit etti. Bu sayı, saldırının ne denli şiddetli ve doğrudan öldürme kastıyla yapıldığını gözler önüne serdi.
'SİLAH SESLERİNDEN TEDİRGİN OLDUK'
Sokakta bulunan apartman sakinlerinden bir kişi, "4-5 kez silah sesi duydum belki daha fazlaydı. Tedirgin olduk çocuklarımı cama yaklaştırmadım. Otelden birkaç kişi çıktı; bir kişi de koşturuyordu, araca binip gittiler kornaya basarak. Sonra da polisler geldi olay yerini ablukaya aldılar" dedi.
'10 EL SİLAH SESİ DUYDUK'
Başka bir apartman sakini ise, "Yaklaşık 10 el silah sesi duyduk. Birkaç tane araç vardı, bir kadınla adam arabaya binerek kaçtı. Diğer arabada bir adam vardı yanındaki adamda otele girdi. Arabadaki adam da kornaya sürekli basmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık sonra o araçta gitti." diye konuştu.
Şükrü Can Köseoğlu
İbrahim Gümüştekin ismi, daha önce de benzer saldırılarla gündeme gelmişti. 11 Ocak 2023'te Üsküdar Kuzguncuk'ta bir otoparkta uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının asıl hedefinin de Gümüştekin olduğu ortaya çıkmış, o saldırıda 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmişti.