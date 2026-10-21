SON DAKİKA | Fon soruşturmasında yeni dalga: Atlas Portföy sahibi Altınbaş’lara operasyon!

Olağanüstü tasfiye sürecinde olan Altınbaş ailesinin sahibi olduğu Atlas Portföyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Atlas Portföy'ün sahibi Nusret Altınbaş'ın 4 ay önce ceza yediği Işıklar Enerji (IEYHO) hissesinde yaşandı. 520 milyon TL net zarar açıklayan şirketin piyasa değeri hiçbir makul iktisadi gerekçe olmaksızın 1 yılda 8 milyar TL'den 125 milyar TL'ye fırladı. Savcılık, SPK'ya yazdığı adli müzekkere ile inceleme altındaki aralarında IEYHO, ODINE gibi 25 hisse senedi için detaylı takas ve işlem raporu istemişti.