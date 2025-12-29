SON DAKİKA! Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Erden Timur’un savcılık ifadesi ortaya çıktı!

"BAHİS SİTELERİNE ÜYELİĞİM YOKTUR"

Akın Topal'ın çocukluk arkadaşı olan müteahhit olduğunu, aynı zamanda şirketlerinin taşeronluğunu yaptığını belirten Erden Timur, "3-4 yıldır borç alışverişimiz olmuştur. Yasal bahis veya yasadışı bahis sitelerine üyeliğim yoktur. Şike olayına dahilim veya şahitliğim yoktur" şeklinde devam etti.

"20 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE SATIŞ İPTALİ YAPTIK"

Veysel Şahin'in tanımadığını, dairelerin satıldığı tarihlerde de kim olduğunu bilmediğini ve bu dairelerin satışlarında imza yetkisinin müdürde olduğunu ileri sürerek, "Bugüne kadar devlet bankalarından kredi çekmeden büyüyen ender hatta tek büyük şirket sahip olduğum şirket diyebilirim. Raporda belirtilen miktarlar şirketin büyüklüğü değerlendirildiğinde gayet normaldir. Belirtilen rakamın onlarca katında vakıflar aracılığıyla insanlara yardım yapıyorum. Bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimde son 3.5 yılda 20 Milyar TL'nin üzerinde satış iptali yaptık" dedi.