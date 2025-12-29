SON DAKİKA! Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Erden Timur’un savcılık ifadesi ortaya çıktı!

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Erden Timur'un savcılık ifadesi tamamlandı.
"VEYSEL ŞAHİN DAİRELERİN PARASINI ÖDEDİ ANCAK BEN DAİRELERİ VERMEDİM"
Erden Timur ifadesinde, Veysel Şahin'in illegal işler yaptığını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden öğrendiğini söyleyen belirterek, "Genelde yıllık 3000-4000 arası daire sattığım için alıcı kişileri tanımam. Emniyetten gelen arkadaşlar bana Veysel Şahin'in yasadışı bahis baronu söylemeleri sebebiyle ismini duydum. 2014-2015 yılında 57 metrekare büyüklüğünde 24 adet daireyi Veysel Şahin'e sattığımı öğrendim. Emniyetteki arkadaşlar Veysel'e operasyon yapılacağını ve tapu teslim işlemini sürüncemede bırakmamı söylediler. Ben de buna istinaden tapuyu teslim etmedim. Veysel Şahin parayı 26 taksitle şirket hesabına yatırmıştı. Ancak o dönemde bütün taksitleri ödeyip ödemediğini hatırlamıyorum ama şuan ödenmiş şekilde gözüküyor. Bu parayı Veysel'den aldım , para halen 2023 yılında devrettiğimiz BTE şirketinde bulunmaktadır. İade etmeme sebebim de adli mercilerden bu paraya ilişkin talep gelmediğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca benim bu parayı iade etme yükümlülüğüm yoktur" dedi.
"ŞİRKETİMİN 1-2 AYLIK GİDERİ"
Kovid döneminde yükselen enflasyon nedeniyle zor duruma düştüğünü söyleyen Erden Timur, "Bu süreç içerisinde tanıdığım eş dosttan ve babamdan altın endeksli 4-5 milyon değerinde para ile yaklaşık 220 kg değerinde fiziki altın aldım. Bu miktar benim şirketimin 1-2 aylık gideri kadardır. Babam saygın bir iş adamıdır yani mal varlığı olan biridir. Bu borç ve altını fiziki aldım. Ödemeyi de elden şekilde son bir yıl içerisinde babama ödedim. Bu işlemi şahsi hesabımdan altın alarak gerçekleştirdim. Altın alma sebebim hem altın biriktirmek hem babama altın olan borcumu ödemektir. Bahse konu para trafiği bundan kaynaklanmaktadır. Şu an elimde fiziki altın yoktur. Babama borcumu biriktirdiğim ve satın almış olduğum altınlarla ödedim. Yine bu süreç içerisinde şirketten kar dağıtımı sahsıma yaptım" dedi.
BAŞKANLARLA İLİŞKİSİ SORULDU
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı 2018 yılında tanıdığını söyleyen Erden Timur, "Kendisi bir projemden gayrimenkul satın almak istedi. Şirketimize peşinat ve 10 adet sıralı çek verdi. 3 ay gayrimenkul seçmekle ilgilendi ancak gayrimenkul seçemeyince aha sonra bir ihtarname ile anlaşmadan döndüğünü belirtti. Bana sormuş olduğunuz Kapalıçarşı'da yer alan kuyumcuya Murat ve Fatih'in para transferleri hakkında bir bilgim yoktur" dedi. Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ı da 2 kere gördüğünü söyleyen Erden Timur, "Fatihle hiçbir ticari ilişkim yoktur" dedi.
"ÜZERİME KAYITLI 40 ŞİRKET VAR"
Üzerine kayıtlı olan arsaları 2021-2022 yıllarında şirketine devrettiğini söyleyen Erden Timur, "Üzerime kayıtlı 40 adet şirket bulunmaktadır. Şu an hangi şirkete neyi devrettiğimi hatırlayamıyorum. Şirkete faydalı olacağını düşünerek kendi üzerime olan taşınmazları dahi sattıktan sonra elde edilen tutarları şirkete devrettim. Hesabıma yatan paralar otomatik olarak şirket hesabına geçiyordu. 2024 yılında şahsi hesabıma yatırılan nakit paralar her ne kadar büyük meblağ olarak görülse de aslında şirketin aylık harcaması kadardır. Hesabıma nakit olarak yatırılan paralar almış olduğum borçlardan kaynaklanmaktadır. Şirketimin zarar etme sebebi ise son 4-5 yıldır yeni projelere başlayamamam sebebinden kaynaklanmaktadır. Şirketimiz bu sene kar açıklayacaktır." dedi.
Bahis baronu Veysel Şahin
144 MİLYONLUK KRİPTO
İfadesinin devamında kendisine sorulan şahıslar hakkında bildiklerini beyan eden Timur, "Ortağı olduğum Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Üzerinden 2024-2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformunda yaklaşık 144 milyon TL civarında yatırım amaçlı token satın aldık. Bu satın alma işleminde herhangi bir kimseyi aracı kılmadık. Her ne kadar kripto varlık platformuna şirket adına göndermiş olduğumuz paranın 1 milyon dolarlık kısmını Akın Topal'a gönderildiği tespit olunmuş ise de ben bunu hatırlamıyorum" dedi.
"BAHİS SİTELERİNE ÜYELİĞİM YOKTUR"
Akın Topal'ın çocukluk arkadaşı olan müteahhit olduğunu, aynı zamanda şirketlerinin taşeronluğunu yaptığını belirten Erden Timur, "3-4 yıldır borç alışverişimiz olmuştur. Yasal bahis veya yasadışı bahis sitelerine üyeliğim yoktur. Şike olayına dahilim veya şahitliğim yoktur" şeklinde devam etti.
"20 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE SATIŞ İPTALİ YAPTIK"
Veysel Şahin'in tanımadığını, dairelerin satıldığı tarihlerde de kim olduğunu bilmediğini ve bu dairelerin satışlarında imza yetkisinin müdürde olduğunu ileri sürerek, "Bugüne kadar devlet bankalarından kredi çekmeden büyüyen ender hatta tek büyük şirket sahip olduğum şirket diyebilirim. Raporda belirtilen miktarlar şirketin büyüklüğü değerlendirildiğinde gayet normaldir. Belirtilen rakamın onlarca katında vakıflar aracılığıyla insanlara yardım yapıyorum. Bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimde son 3.5 yılda 20 Milyar TL'nin üzerinde satış iptali yaptık" dedi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Üzerine atılı suçlamaları reddeden Erden Timur, "Belirtilen miktarlar şirketin aylık masrafından daha azdır. İfade akışında Veysel Şahin'den almış olduğum parayı iade etmediğimi belirtmiş isem de bahse konu para adli makamların benden iptal veya talep etmemesi sebebi ile iade edilmemiştir. Benim de herhangi bir merciye başvurum olmadı" diyerek ifadesini bitirdi.