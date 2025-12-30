SON DAKİKA… Güllü’nün eski patronu Şahin Özer AHaber’de! Tuğberk Yağız Gülter’in iddialarına cevap verdi: 4 milyon dolarlık mal mülk…

"BANA GELİP ÇOCUKLARI İÇİN SÜT PARASI İSTEMİŞTİ"

Şu anda aramızda bulunmayan birisi hakkında konuşuyoruz. Aramızda yok keşke kendisiyle konuşsaydık. Annesi ile benim aramdaki diyaloğu kesinlikle bilmiyor. Güllü her bayram arar ve elimden öptüğünü bayramımı kutladığını söyler, muhabbet ederdik. Hatta bu sene hacca gittim 10 Haziran'da beni arayıp doğum günümü kutladı ve dua istedi benden. Vefat etmeden 2-3 gün önce yine telefonlaştık ve benden telefon istedi. Şu andaki hayatında mutsuz olduğunu ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Çocuklar 2-3 yaşındayken bana geldi 2004 ya da 2005 senesiydi. Benden süt parası istedi çocuklarına. Mutlu bir 11-12 sene geçirdik çok da mutluyduk.

