SON DAKİKA… Güllü’nün eski patronu Şahin Özer AHaber’de! Tuğberk Yağız Gülter’in iddialarına cevap verdi: 4 milyon dolarlık mal mülk…

SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düştüğü sırada yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. Ulu'nun "Güllü'yü kızı Tuğyan itti" itirafı üzerine Tuğyan Ülkem Gülter cezaevine gönderildi.
Güllü'nün ölümünün ardından gözler, oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in de üzerindeydi. Şarkıcının ölümü sonrası eve pencereden giren ve Güllü'nün kasasından çantasını aldığı öğrenilen Tuğberk Yağız Gülter, AHaber ekranlarında iddialara yanıt verdi.
Tuğberk Yağız Gülter, A Haber'de katıldığı Canan Barlas ile Gündem programında, müzik yapımcısı Şahin Özer'in "Sanatçı, ölmeden 3 gün önce beni arayıp yardım istedi" yönündeki açıklamalarına tepki göstermiş ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Bugün AHaber canlı yayınına katılan Özer, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Özer, şunları söyledi:
"BANA GELİP ÇOCUKLARI İÇİN SÜT PARASI İSTEMİŞTİ"
Şu anda aramızda bulunmayan birisi hakkında konuşuyoruz. Aramızda yok keşke kendisiyle konuşsaydık. Annesi ile benim aramdaki diyaloğu kesinlikle bilmiyor. Güllü her bayram arar ve elimden öptüğünü bayramımı kutladığını söyler, muhabbet ederdik. Hatta bu sene hacca gittim 10 Haziran'da beni arayıp doğum günümü kutladı ve dua istedi benden. Vefat etmeden 2-3 gün önce yine telefonlaştık ve benden telefon istedi. Şu andaki hayatında mutsuz olduğunu ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Çocuklar 2-3 yaşındayken bana geldi 2004 ya da 2005 senesiydi. Benden süt parası istedi çocuklarına. Mutlu bir 11-12 sene geçirdik çok da mutluyduk.
Güllü'nün eski patronu Şahin Özer'den flaş iddialar! Tuğberk canlı yayında cevapladı!
"ONU YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR…"
Onu yönlendiren kişiler yanlış yönlendiriyor. Annesi ile olan diyaloğumu bilmiyorlar. Burada bir yönlendirme var. Daha önceki olaylardan dolayı benim üzerime birçok şeyi söylemeye çalışıyorlar. Ben ondan ağabey ve baba haricinde bir kelime duymadım. Burada olsaydı oğluna lanet yağdırırdı.
4 MİLYON DOLARLIK MAL MÜLK…
Rahmetli çocuklarından dolayı bana bir şey söylemedi ama çevresinde onu idare eden insanlardan rahatsız ve mutsuz olduğunu biliyorum. Benimle çalıştığı dönemde 4 milyon dolarlık mal mülk sahibi olmuştu. Mülk satıldıktan sonra bana geldi. 'Bu kadar mal mülk vardı ne oldu?' dedim. 'Hepsi bitti' dedi.
GÜLLÜ'NÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ NASIL AYDINLATILACAK?
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile AHaber muhabiri Mehmet Karataş AHaber ekranlarında Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gelinen son durumu paylaştı.
YENİ BİR GÖRGÜ TANIĞI VAR...
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, bir görgü tanığının kendilerine ulaştığını ve Güllü'nün ölümüyle ilgili çok önemli bilgiler olduğunu söylediğini anlattı. Bazı kişilerin yalan söylüyor size konuşmak istiyorum" dediğini açıkladı.