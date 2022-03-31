SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: Bugün son gün! OGS tarihe karışıyor

Türkiye'de 1,2 milyon Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) , 15,8 milyon da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek.