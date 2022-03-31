SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: Bugün son gün! OGS tarihe karışıyor

Türkiye'de 1,2 milyon Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) , 15,8 milyon da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.
İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek.
Bankalar tarafından ücretsiz dönüştürülüyor
Bu kapsamda OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor.
OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor.
İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.
OGS'den HGS'ye geçiş oranı, dün itibarıyla yüzde 70'i aştı. 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Aracında OGS kullanan 1 milyon 200 bin kişinin 400 bini HGS'ye geçiş yaptı. OGS cihazları HGS kartlarından daha pahalıya satılıyordu. OGS'lerin ederi ile HGS'nin tutarı arasındaki farkın mutlaka HGS'ye yüklenmesi ve ya sahibine iade edilmesi gerekiyor. Bankalar sahip çıkmıyor bu duruma. OGS'nin içinde kalan bedellerin de HGS kartına aktarılmasını tüketiciler takip etmeli" dedi.
"HGS İLE ARASINDAKİ TUTAR FARKININ MUTLAKA TÜKETİCİYE VERİLMESİ GEREKİYOR"
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Aracında OGS kullanan 1 milyon 200 bin kişinin 400 bini HGS'ye geçiş yaptı. Ne var ki, OGS cihazları daha pahalı satılıyordu, HGS kartları çok daha ucuz. Yakın zaman önce OGS alanın parası ne olacak çöpe mi atılacak? OGS'lerin ederi ile HGS'nin tutarı arasındaki farkın mutlaka HGS'ye yüklenmesi veya sahibine iade edilmesi gerekiyor.
Bankalar sahip çıkmıyor olaya. Bunun kamu otoritesi tarafından yapılacak bir düzenleme ile mutlaka HGS kartlarına yüklenmesi sağlanmalıdır. OGS'nin içinde kalan bedellerin de HGS kartına aktarılmasını tüketiciler takip etmeli" dedi.