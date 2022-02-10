Son dakika haberi: 6 aylık hamile olan eşini acımasızca katleden Ozan Dum isimli caninin ifadesine SABAH ekipleri ulaştı. Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanırken pes dedirten Hakimlik ifadesine ise SABAH ulaştı. Şüpheli Dum, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylerken soruşturmayı hızla yürüten savcılık harekete geçti. Katledilen genç kadın ve şüphelinin önceki adli sürecini mercek altına alan savcılık, tanık ifadelerine de başvurarak, gidişata göre yeniden şüpheli Dum'un ifadesini alacak.