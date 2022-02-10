Son dakika haberi: 6 aylık hamile olan eşini acımasızca katleden Ozan Dum isimli caninin ifadesine SABAH ekipleri ulaştı. Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanırken pes dedirten Hakimlik ifadesine ise SABAH ulaştı. Şüpheli Dum, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylerken soruşturmayı hızla yürüten savcılık harekete geçti. Katledilen genç kadın ve şüphelinin önceki adli sürecini mercek altına alan savcılık, tanık ifadelerine de başvurarak, gidişata göre yeniden şüpheli Dum'un ifadesini alacak.
ABİSİNİN EVİNE SIĞINMIŞTI
Ümraniye'de yaşanan korkunç cinayet, 4 Şubat günü meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Ozan Dum'la tartışan 20 yaşındaki Hasret Dalkoparan, ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı.
ABİSİNİN MARKETE GİTTİĞİ AN...
Genç kadının yaşadığı evi gözetlemeye başlayan Ozan Dum, ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek eve girip silahını çıkarttı. 1 buçuk yaşındaki çocuğunun önünde hamile Hasret Dalkoparan'a kurşunlar yağdıran Dum, bununla da yetinmeyerek kızının gözleri önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı.
KAÇARAK UZAKLAŞTI
Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken cani adam kaçarak uzaklaştı. 18 suç kaydı olan Ozan Dum gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanarak işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta da susarak olayla ilgili konuşmayan şüpheli Ozan Dum, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK SAVUNMA
Hakimlikteki sorgusunda tüyler ürperten bir savunma yapan şüpheli adamın söyledikleri pes dedirtti. Şüpheli Dum, Hakimlikteki savunmasında 'Ben eşimi beni aldattığını düşündüğüm için öldürdüm. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim' diyerek pişman olduğunu dile getirdi. Hakimlik ise şüpheli adamın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
TANIKLARIN İFADESİNE BAŞVURULACAK
Konuyla ilgili yürütülen soruşturma hızla devam ederken savcılık, olayla ilgili tüm detayları tek tek değerlendirmeye aldı. Savcılığın korkunç cinayetin açıklık kazanması için görgü tanıklarının ifadesine başvuracak ve soruşturmanın gidişatına göre yeniden şüpheli Dum'un ifadesine başvurulabileceği öğrenildi.