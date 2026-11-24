Son Dakika Haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör