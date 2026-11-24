Son Dakika Haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM Büyüklük:4.6 (Mw) Yer:Milas (Muğla) Tarih:2026-11-24 Saat:18:39:42 TSİ Enlem:37.136 N Boylam:27.869 E Derinlik:7.28 km Detay:https://t.co/WHcard3Hg5 @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 24, 2026
PROF. DR. ERSOY AÇIKLADI: AKTİF FAYLAR KENDİNİ GÖSTERİYOR
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu:
"Burada büyük deprem üretecek fay yok. Yani 2017 depreminden sonra burada aktif faylar zaman zaman kendini gösteriyor. Bu deprem de onlardan biri olarak düşünüyorum."
Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem! Daha büyük bir deprem üretme olasılığı var mı? 🗣️ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: - Burada büyük deprem üretecek fay yok. Yani 2017 depreminden sonra burada aktif faylar zaman zaman kendini gösteriyor. Bu deprem de onlardan biri olarak düşünüyorum.— A Haber (@ahaber) November 24, 2026