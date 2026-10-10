SON DAKİKA I Resmi Gazete’de yayımlandı: 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirildi!

AĞ SAĞLAYICI TEDBİRLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Darülaceze'ye yapılacak bağış ve yardımlar kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da "oyun", "oyun dağıtıcı", "oyun geliştirici", "oyun sağlayıcı" ve "oyun platformu" tanımları hüküm altına alınıyor.