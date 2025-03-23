SON DAKİKA… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgusu bitti: Ekrem İmamoğlu hakkında karar bekleniyor | CANLI

Terör ve yolsuzluk soruşturmasında karar bekleniyor...
92 kişi için karar toplu halde açıklanacak...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki sorgusu sona erdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
YAKLAŞIK 2 SAAT SAVUNMA YAPTI
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından, terör soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İmamoğlu'nun sorgusu tamamlandı.
Ekrem İmamoğlu, kimlik tespitiyle başlayan sorguda yaklaşık 2 saat savunma yaptı. Kararın diğer şüphelilerin de işlemleri bittikten sonra toplu olarak açıklanması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden; 5 şüpheli, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tutuklamaya sevk edilen Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlandı.
Çağlayan Adliyesi'nde savcılık ifadeleri tamamlanan Adem Soytekin, Fatih Keleş, Murat Kapki, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Hakan Karamis, Göksu Bayraktaroğlu, Uğurhan Atma tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hazırlanan Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Yazıda, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında yürütülen soruşturma dosyasında usulsüz bağış toplama suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı aktarıldı. Dosya kapsamında ifadeleri alınan tanıkların, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin olmak üzere birçok kişi hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinimi iddiaları üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi. Yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporu sonucu Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği açıklandı. Sevk yazısında, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı, nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerinin örgütlü bir şekilde işlendiği kaydedildi.
Örgütün liderinin Ekrem İmamoğlu, yöneticisinin ise Murat Ongun olduğu iddia edilen sevk yazısında "Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinde yakın çevresi aracılığı ile birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği, naylon faturaların kesildiği, iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan sevk yazısında imara aykırı yapılaşmalara göz yummak maksadıyla örgütün kasası olarak tabir edilen iş adamlarının üzerine gayrimenkul alımı yapıldığı ve elden nakit para alındığı da belirtildi.
Mahkemeye sevk yazısında Ekrem İmamoğlu’nun ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘rüşvet almak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘irtikap’, ‘suç gelirlerini aklamak’, ‘haksız mal edinme ve vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği konusunda kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ekrem İmamoğlu terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında “Silahlı terör örgütüne yardım etme”, “Kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak”, “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”, “Rüşvet almak” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla Örgütlü Suçlara verdiği savcılık ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde birçok soruyu yanıtsız bırakarak savcılıkta detaylı ifade vereceğini söyleyen İmamoğlu’nun savcılık ifadesi sadece 2 sayfalık olduğu görüldü. İmamoğlu, “Bana sormuş olduğunuz fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum. Hayatım halkın arasında geçiyor, fotoğraf tablosundaki büyük bir bölümün benimle çalışan özel yaşamımda benimle ilişkisi ve siyasi olarak yol arkadaşlarımın bana sorulmasını şahsıma uygun bir soru yöntemi olarak görmüyorum” dedi. Fotoğraflarda yer alan diğer şüphelilerle ilişkisinin belli olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Tanımadığım insanları gözümle hatırladığım kadarıyla ifade ederek tanımaya çalışacak çaba içerisinde olacak bir kişi değilim” şeklinde konuştu.
MALVARLIĞI ARTIŞLARI SORULDU
Emrah Bağdatlı, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş gibi şüphelilerin malvarlığının artışından bilgisinin olmadığını kendilerinin ticari hayatı olduğunu belirten İmamoğlu ifadesine son verdi.
İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifade de tamamlandı. Savcılığın vereceği karar bekleniyor.
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadeye ulaşıldı. 10 sayfalık ifadenin emniyetteki ifadeyle benzer olduğu görüldü.
SORU: Kent Uzlaşısı tanımına ve bu fikrin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgi, görgü ve katkınız nelerdir?
Ekrem İmamoğlu:
"Ben bahse konu kavramı hiç kullanmadım. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir katkım da bulunmamaktadır. Ayrıca başka bir siyasi partiye benim fikri ve söylemsel bir katkım olması düşünülemez. Ayrıca yukarıda kısmen değindiğim üzere belediye meclis üyelerinin belirleme yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine aittir. Benim bu konuda herhangi bir katkım bulunmamaktadır. Ayrıca duyduğum ve bildiğim kadarı ile Dem Parti haricinde başkaca siyasi partilerden de seçime kısa bir zaman kala istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden belediye meclis üyeliklerine giren bir kısım meclis üyesi adayı da olmuştur."
İmamoğlu’na “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in adaylık süreci soruldu.
İmamoğlu, o dönem Esenyurt adayın çekilmesiyle bölgenin demografi yapısına uygun olduğunu düşünüldüğünü belirterek, “Geçmişte benim de danışmanlığımı yapmış Ahmet Özer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmiştir. Bu süreçlerin tamamı Büyükşehir Belediye Başkan adayı tavsiyesi, il başkanlığının çalışma ekibine sunulması akabinde genel merkeze taşınır” şeklinde konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 22.00 sıralarında 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi alındı, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi alınmaya başlandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde güvenlik önlemleri artırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 91 şüphelinin getirileceği emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişinin 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade işlemlerinin başladı. Adliye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken bir grup avukat içeri girmek istedi. Avukatlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılık ifadesi alınmaya başlandı.
Şüphelilerin Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli toplam 30 savcı tarafından ifadelerinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan, şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı'nın da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.