SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Çiftçi son durumu paylaştı! 2 can kaybı, 2 bin 727 tahliye!

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları, İstanbul başta olmak üzere bölgede büyük aksamalara ve can kayıplarına yol açtı. İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul'da metrekareye yer yer 272 kilograma ulaşan rekor yağış nedeniyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, su baskınlarında mahsur kalan 2 bin 727 kişinin ise ekiplerce sağ salim tahliye edildiğini duyurdu.

İşte Bakan Çiftçi'nin paylaştığı son veriler...

"Ülkemizin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve olumsuz hava koşullarına yönelik çalışmalarımızı ilk andan itibaren kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere; Marmara bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş, İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelere ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum. Çalışmalarımız Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, Valiliklerimiz ve ilgili tüm kamu kurumlarımızın koordinasyonunda hassasiyetle yönetilmektedir. Merkezde AFAD Başkanımız, sahada ise başta İstanbul, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere görevlendirdiğimiz genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız, ekiplerin koordinasyonunu valilerimizle birlikte bizzat yerinde sağlamaktadır. Sahadaki müdahale kapasitemizi ve çalışmalarımıza ilişkin son verileri paylaşmak istiyorum. Uyarı verilen illerimizde toplam 9.588 ihbar alınmış olup, bu ihbarların 8.815'i İstanbul'da gerçekleşmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2.727 vatandaşımız AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir."

"TOPLAM 46 BİN 597 PERSONEL, 2.288 ARAÇ VE 14 BOT SAHADA AKTİF OLARAK GÖREVDE"

Yine Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız da kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir. İstanbul'da halen 8.597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel, 2.288 araç ve 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Ülke genelinde ise toplam 55 bin 560 personelimiz, 6 bin 574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya illerimizden destek ekip ve ekipmanlarımız sevk edilmiştir. Afet Beslenme Grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır. MGM Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir. Bu kapsamda muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde 1 gün eğitime öğretime ara verilmiştir.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKâNLARI İLE MİLLETİMİZİN YANINDADIR"

Sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, Turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza da SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan sel, su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe ve riskli güzergâhlara çıkmamalarını, dere yataklarından ve su birikintisi olan alt geçitlerden mümkün mertebe uzak durmalarını, resmî kurumlarımız ve AFAD tarafından yapılan meteorolojik uyarıları ve duyuruları hassasiyetle takip etmelerini önemle istirham ediyorum. Devletimiz tüm imkânları ile milletimizin yanında olmaya devam edecektir. Elimizden gelen tüm imkânları seferber etmiş durumdayız. Ben bu vesile ile tekrar aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, sizlere de teşekkür ediyorum.