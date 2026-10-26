SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı! 33’ü kırmızı bültenle aranan 63 suçlu Türkiye’ye getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonların gerçekleştirildiğini açıkladı. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 ve ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. isimli şahıslar yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulusal seviyede aranan K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. isimli şahısların da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı bildirildi.

EN FAZLA YAKALAMA GÜRCİSTAN'DA

Gürcistan'da 49, Almanya'da 5, Yunanistan'da 3 ve Kırgızistan'da 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Ayrıca Bulgaristan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Karadağ'da da yakalamalar gerçekleştirildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORLARDI

Türkiye'ye iade edilen şahısların; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, hırsızlık, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, kamu malına zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, tehdit, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, askeri yasak bölgelere girme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından arandıkları bildirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Güvenlik diplomasimizle kurduğumuz güçlü iş birliği ağı, sahada sonuçlarını veriyor." dedi.

Bakan Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Güvenlik diplomasimizle kurduğumuz güçlü iş birliği ağı, sahada sonuçlarını veriyor. Son bir ayda, 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan 63 şahsı 8 ülkeden Türkiye'mize getirdik.Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar.

Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli:Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz! Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir!

Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız! Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak! Bu başarılı çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili Başkanlıklarını, Daire Başkanlıklarını ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum. İade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına ve iş birliği içerisinde çalıştığımız ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür ediyorum.