SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu: Polislere taşlı saldırıda bulunan 29 provokatör yakalandı! Fenomen ’Basel’ de enselendi!

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor." dedi.

"TEK TEK YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Operasyonda 1 Mayıs'ta polislere saldıran X fenomeni 'Basel' de yakalandı.