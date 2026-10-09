Son dakika | İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok detaylar: Paralar çuvalla gönderildi! Kod adı: Samuel Baston

Çok ağır sözleşmeler ve cezai şartlarının bulunması nedeniyle de bu sistemde kalmaya mecbur bırakıldım. Emrah Bağdatlı yurt dışına kaçmadan önce beni yanına çağırdı. Tabii ben o zaman yurt dışına kaçacağını, bir soruşturma olduğunu bilmiyordum. Orada bana 'eğer olağan dışı bir durum olursa Murat Ongun'a bir şey olmaz. Sana ve bana kimse sahip çıkmaz. Benim dediklerimi uygula' şeklinde konuştu" ifadelerini kullandı.

ÇUVAL İLE GÖNDERİLEN PARALAR DURUŞMADA ANLATILDI

Dörtyol, firari Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı'ya çuval ile bir kargo şirketi aracılığı ile para gönderdiğini de duruşmada anlattı. Sanık savunmasının devamında "Özge Bağdatlı ile 9 Mart 2025 tarihinde görüştüm. O gün kendi telefonundan beni Emrah Bağdatlı ile görüştürdü. O sırada İBB'nin Medya A.Ş. tarafına savcılık tarafından bir inceleme gitmiş. Emrah Bağdatlı telefon görüşmesinde, 'şu an Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak basmaya gittiğimizi düşün. Bu süre zarfında çok çile çekeceğiz. Ancak sonrasında Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Bu süre zarfında çok dikkatli olmanı istiyorum. Talimatlarıma harfiyen uyarsan eğer bu sürede zarara uğramazsın. Cumhuriyeti baştan ilan ettikten sonra ise Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanında olanlar mutlu olacak' dedi. Gözaltına alınma durumu olursa kendi avukatları olan Serkan Günel ve Yiğit Kazım Akalın'dan başka biriyle görüşmeme talimatı verdi" dedi.