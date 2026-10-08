Murat Ongun’u mahkemede rezil eden sözler: Emrah’la yedim de, çıksınlar! 10 milyonluk çek bombası...

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında dünkü celsede itirafçı sanık Cüneyt Yakut'un çapraz sorgusu sırasında salonu sarsan anlar yaşandı. Cüneyt Yakut ile Murat Ongun arasındaki hakaret ve rüşvet iddialarıyla tırmanan kavgaya, 19 aydır tutuklu bulunan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözyaşları ve isyanı damga vurdu. Duruşma salonunda adeta günah çıkarma ve hesaplaşma yaşanırken Mahkeme Başkanı duruşmaya ara vermek zorunda kaldı.
CÜNEYT YAKUT MURAT ONGUN'A; "BEN KONUŞURSAM SENİN İÇİN ZOR OLUR!"
Duruşmada söz alan Murat Ongun'un, Cüneyt Yakut'a reklam sektörü tecrübesi, alınan ihaleler ve şirket ilişkilerine dair peş peşe yönelttiği sorular ortamı bir anda gerdi. Ongun'un ısrarlı sorularına tepki gösteren Cüneyt Yakut, "Şimdi buraya ben bunun için gelmedim. Bütün sorularınızı sorun heyete, heyet bana sorsun. Toplu cevap vereceğim."
Murat Ongun: "Toplu cevap zor olur senin için ya, o yüzden."
Cüneyt Yakut: "Murat Ongun, ben burada konuşursam senin için zor olur!"
Murat Ongun: "İstediğini konuşabilirsin, senden çekinecek bir halimiz yok!"
"SEKTÖRÜ HARACA BAĞLADINIZ" İDDİASI VE 10 MİLYONLUK ÇEK BOMBASI
Sorgunun ilerleyen dakikalarında tansiyon zirve yaptı. Cüneyt Yakut, yeminli yeni bir ifade vermek istediğini haykırarak doğrudan Murat Ongun'u ve firari sanık Emrah Bağdatlı'yı hedef tahtasına koydu:
Cüneyt Yakut: "Burada bildiklerimi anlatmak istemiyordum ama kibri, megalomanlığı zihninin önüne geçmiş. Emrah Bağdatlı ile beraber dönüp bir düzen kurdu. Sektörü haraca bağladı! Alt faturalar geldi, paraları indirdiler. Acarkent'te nasıl oturuyor? Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim!" dedi.
MURAT ONGUN'UN MEDYA AŞ GENEL MÜDÜRÜNE YALAN SÖYLEDİĞİ DURUŞMADA ORTAYA ÇIKTI
Duruşmanın en can alıcı anı ise, 19 aydır cezaevinde bulunan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in söz almasıyla yaşandı.
Türker, görevdeyken Cüneyt Yakut'un paravan şirketi City Points ile ana yüklenici Panout arasındaki şüpheli faturaları tespit edip Murat Ongun'a bizzat sorduğunu belirterek salonda soğuk duş etkisi yaratan şu sözleri söyledi:
Fatoş Pınar Türker: "Biz denetim yaptık, alt yüklenici olarak Cüneyt Yakut'un şirketi çıktı. O dönem bizzat Murat Ongun'a gittim, 'Bu adamı tanıyor musunuz?' dedim. Bana 'Hayır, tanımıyorum' dedi! Halbuki gayet iyi tanıyormuş! Şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş... Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz! Murat Bey, size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim haberimiz yok muydu? Ayıp değil mi bize!"
"ÇIKIN DELİKANLI GİBİ KABUL EDİN!"
Bu sözlerin ardından salonda tansiyon kontrolden çıktı. Cüneyt Yakut, tutuklu yargılanan personeli işaret ederek, "Burada gariban kadınlar, şoförler yatıyor! Murat Kapki'nin muhasebecisi 'Çocuğum geldiğinde cezaevinde hayvan taklidi yapıyorum' diyor. Bir baba için bundan daha acı ne olabilir? Çıkın delikanlı gibi kabul edin, 'Emrah'la yedik' deyin bari şu masum insanlar kurtulsun! Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar!" şeklinde konuştu.