Murat Ongun’u mahkemede rezil eden sözler: Emrah’la yedim de, çıksınlar! 10 milyonluk çek bombası...

Murat Ongun: "Toplu cevap zor olur senin için ya, o yüzden."

Cüneyt Yakut: "Murat Ongun, ben burada konuşursam senin için zor olur!"

Murat Ongun: "İstediğini konuşabilirsin, senden çekinecek bir halimiz yok!"

"SEKTÖRÜ HARACA BAĞLADINIZ" İDDİASI VE 10 MİLYONLUK ÇEK BOMBASI

Sorgunun ilerleyen dakikalarında tansiyon zirve yaptı. Cüneyt Yakut, yeminli yeni bir ifade vermek istediğini haykırarak doğrudan Murat Ongun'u ve firari sanık Emrah Bağdatlı'yı hedef tahtasına koydu: