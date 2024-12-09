SON DAKİKA... Isparta’da askeri helikopter kazası: 5 şehidimiz var

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Helikopter kazasının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını açıkladı. Başkan Başdeğirmen, helikopterin düştüğü tam noktanın henüz belli olmadığını ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiklerini söyledi.

SON DAKİKA! Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 şehit | Video

ISPARTA VALİSİ: 4 ŞEHİDİMİZ VAR

Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada 4 personelin şehir olduğunu açıkladı. Vali Erin, helikopterde 5 personelin bulunduğunu belirterek, bir personelin arandığını söyledi.

AHaber yayınına katılan Vali Erin, 2 eğitim helikopterimizin birbirine teması sonrası kazanın gerçekleştiğini açıkladı. "Kara Havacılık Okulu komutanı paşamıza ulaşamıyorduk. En son ona da ulaştık. Ne yazık ki şehit sayımız 5'e yükseldi" ifadelerini kullandı. Vali Erin 1 askerin ise ağır yaralandığını açıkladı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

MSB KAZANIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

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