SON DAKİKA! Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 şehit | Video
Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Isparta Valisi helikopter kazasında 5 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.
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