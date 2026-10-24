SON DAKİKA... İstanbul Bağcılar’da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: 3 şerit trafiğe kapatıldı

Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.

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