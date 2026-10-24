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SON DAKİKA... İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: 3 şerit trafiğe kapatıldı
Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:56Son Güncelleme: 24.10.2026 10:08
SON DAKİKA... İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: 3 şerit trafiğe kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.