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Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:56 Son Güncelleme: 24.10.2026 10:08

SON DAKİKA... İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: 3 şerit trafiğe kapatıldı

İstanbul Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.

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DHA Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul Bağcılar’da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: 3 şerit trafiğe kapatıldı
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SON DAKİKA... İstanbul Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var: Kaza nedeniyle oluşan trafik böyle görüntülendi

Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.

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SON DAKİKA... İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza! Hafriyat kamyonu ve TIR çarpıştı: 3 şerit trafiğe kapatıldı
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