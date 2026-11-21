86 EKRAN KARTI, 50 ANAKART VE 28 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALDILAR

Mağazadan çalınan ürünler arasında 86 ekran kartı, 50 anakart ve 28 dizüstü bilgisayarın bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca 10 ila 15 toplama bilgisayar kasası ile şirkete ait 2 cep telefonunu da çaldıkları belirtildi. Çalınan elektronik ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIKTAN ÖNCE BAŞKA BİR MAĞAZANIN KAPISINI ZORLADILAR

İş yeri yetkilisinin verdiği bilgiye göre, şüpheliler hırsızlıktan yaklaşık 10 dakika önce başka bir bilgisayar mağazasının kapısını zorladı. İçeriden bir kişinin seslenmesi üzerine şüpheliler kaçtı. Ardından soygunun gerçekleştiği mağazaya gelen şüphelilerin, buradan ayrıldıktan sonra başka bir iş yerine daha girdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin toplam 3 iş yerine gittikleri, bunlardan 2'sine girdikleri iddia edildi. (DHA)