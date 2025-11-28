Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Sultangazi'deki düğün salonunda gizli kamera skandalı: Kadınların giyinme odasına saklamış!
Giriş Tarihi: 28.11.2025 11:50 Son Güncelleme: 28.11.2025 12:00

SON DAKİKA... İstanbul Sultangazi'deki bir düğün salonunda gizli kamera skandalı yaşandı. Kadın çalışanlar şüphelenip yaptıkları aramada giyinme odasındaki havalandırma içine gizlenmiş kameraya ulaştı! Salon sahibi H.D.'nin savunması şaşkınlık yarattı!

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun çalışanlara ait giyinme ve bakım odasında dün akşam saatlerinde gizli kamera bulundu.

Kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.'nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu.

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı. Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de, kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.D. hakkında 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.

