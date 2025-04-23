SON DAKİKA… İstanbul’da 6,2 şiddetinde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy korkutan uyarı: Daha büyük deprem meydana gelebilir!

"BU BÜYÜKLÜK ÇOK ÖNEMLİ!"

AFAD'ın açıklamasına göre 6,2 deprem meydana geldi. Bu büyüklük önemli. Ben Maltepe'de bir gökdelende bunu çok rahat hissettim yani sesler bile geldi. Daha zayıf zeminlerde bu daha çok hissedilmiş olabilir. Kırsal kesimdeki yapılarda hasar da meydana gelmiş olabilir. Yıkıcılığı olan bir deprem iyi incelendikten sonra bazı hasarlar da görülebilir.