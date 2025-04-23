SON DAKİKA… İstanbul’da 6,2 şiddetinde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy korkutan uyarı: Daha büyük deprem meydana gelebilir!

SON DAKİKA… İstanbul, peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da çok şiddetli bir deprem daha yaşandı. AFAD, Silivri merkezli depremin büyüklüğünü 12.49'da 6.2 olarak açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile taramalara başlamıştır" açıklamasında bulunurken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy AHaber ekranlarında yaşanan depremi değerlendirdi ve önemli açıklamalar yaptı.
İstanbul'da 6,2 şiddetinde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: Daha büyük deprem meydana gelebilir! | Video
"2019 YILINDA DA AYNI YERDE..."
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu açıklamaları yaptı: 3,9'u yorumlarken yerinin kritik olduğunu söylemiştik. Benzer bir şekilde 2019 yılında aynı yerde 5,8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Yani gelecek Marmara Depremi konusunda başlangıç noktası olabileceği için endişeli olabileceğini söylemiştik.
"BU BÜYÜKLÜK ÇOK ÖNEMLİ!"
AFAD'ın açıklamasına göre 6,2 deprem meydana geldi. Bu büyüklük önemli. Ben Maltepe'de bir gökdelende bunu çok rahat hissettim yani sesler bile geldi. Daha zayıf zeminlerde bu daha çok hissedilmiş olabilir. Kırsal kesimdeki yapılarda hasar da meydana gelmiş olabilir. Yıkıcılığı olan bir deprem iyi incelendikten sonra bazı hasarlar da görülebilir.
"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENEBİLİR..."
Oranın kritik bir nokta odluğunu söylemiştik. 6,2'de eğer daha büyük depremin öncüsü değilse bu bile hafif hasarlar meydana getirebilir. Teyakkuz halinde olmakta fayda var. Depremin kendisi hasar verebildiğine göre daha büyük depremin beklenebileceği bir nokta. Dışarda duruyorsak evlerin olduğu yerde değil açık alanda durmak gerekiyor.