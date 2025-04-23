İstanbul’da 6,2 şiddetinde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: Daha büyük deprem meydana gelebilir! | Video

Son dakika haberi: İstanbul ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Saat 12.13’te yaşanan 3,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 12.49’da 6.2, saat 13.02’de ise 4.2 şiddetinde depremler yaşandı. AFAD, depremin merkezinin Silivri ve Büyükçekmece merkezli olduğunu açıkladı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin yaşandığı fay hattının oldukça kritik olduğunu belirterek uyardı: Daha büyük deprem meydana gelebilir!