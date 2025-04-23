Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi | Video
SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi | Video

SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi | Video

23.04.2025 | 13:17

Son dakika... İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi. İstanbul'daki deprem çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. AFAD Silivri merkezli depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. 6.2'lik depremin ardından şiddetli bir deprem daha hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile taramalara başlamıştır." açıklamasında bulundu.

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