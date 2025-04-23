SON DAKİKA: İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem! Artçılar sürüyor… | Video

Son dakika haberi: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi. İstanbul'daki deprem çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. AFAD Silivri merkezli depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. 6.2'lik depremin ardından şiddetli bir deprem daha hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile taramalara başlamıştır." açıklamasında bulundu. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, yaşanan şiddetli deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.