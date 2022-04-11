SON DAKİKA: İstanbul’da hissedilen deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Karadeniz’de korkutan deprem!

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Zonguldak-Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul dahil birçok ilde hissedilen deprem, yerin 37.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.5 OLARAK ÖLÇTÜ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise İstanbul'da hissedilen depremin şiddetini 4.5 olarak ölçtü.
"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOKTUR"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, "Karadeniz -Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.
"TEHLİKELİ BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul açıklarında Karadeniz'de M4.8 deprem. İstanbul'da hissedilmesine karşılık tehlikeli bir durum olduğunu düşünmüyorum. İstanbul yaklaşık 200km kadar uzak görünüyor." dedi.