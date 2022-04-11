SON DAKİKA: İstanbul’da hissedilen deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Karadeniz’de korkutan deprem!

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOKTUR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, "Karadeniz -Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem #İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.