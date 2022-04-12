Karadeniz'de 4,4'lük deprem | Video

Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.38'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. AFAD verilerine göre deprem, 37.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.5 olarak ölçtü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise " İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur." açıklamasında bulundu. İşte son dakika deprem haberinin detayları...