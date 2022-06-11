SON DAKİKA | İtalya’da düşen helikoptere neden geç ulaşıldı! Kahreden detay...

ÇOK ISSIZ BİR BÖLGE

Arama ve kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katılırken 157. Hava Kuvvetleri filosuna ait bir HH 139 helikopteri, Battisti Sığınağı ile Segheria bölgesi arasındaki Modena-Reggio Emilia Apennines sırtındaki bir vadide bir helikopter enkazını tespit etti. Ekipler Reggio Apennines'in zirvesi olan Cusna Dağı'na ulaşmak için çalışma başlatırken o bölgede yürüyüşte bulunan bir dağcı da enkazla ilgili yetkililere bilgi verdi.