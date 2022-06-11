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Giriş Tarihi: 11.6.2022 15:39 Son Güncelleme: 11.6.2022 15:41

SON DAKİKA | İtalya'da düşen helikoptere neden geç ulaşıldı! Kahreden detay...

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
SON DAKİKA | İtalya’da düşen helikoptere neden geç ulaşıldı! Kahreden detay...

İtalya'nın Toskana bölgesinde içerisinde Eczacıbaşı Holding personelinin de yer aldığı bir helikopter 2 gün önce radardan çıkmıştı. 2 gündür arama tarama faaliyetlerine rağmen helikopterden herhangi bir iz bulunanamıştı. 7 kişiyi taşıyan helikopterin enkazına bölgede yürüyüş yapan bir dağcı ulaştı. Dağcının ekiplere haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan ilk müdahalede 5 kişinin cansız bedeni çıkartılırken 2 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Peki helikopterin radardan kaybolmasının ardından yaklaşık 2.5 gün geçmiş olmasına rağmen yeri neden daha erken tespit edilemedi. Bu sorulara da Modena Valiliği cevap verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında içinde 1 İtalyan pilot Eczacıbaşı Holding Tüketim Ürünleri departmanında görevli Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2'si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu helikopter Modena kentinde bulunan bir kağıt havlu fabrikasına gitmek üzere havalandı. Agusta Koala AW119 tipi helikopter, kalktıktan yarım saat sonra radardan kayboldu.


HELİKOPTERE NEDEN GEÇ ULAŞILDI?
Modena Valiliği olayla ilgili saat 16.00 sıralarında kaybolma alarmı verirken, helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının yaşandığı açıklandı. Olumsuz hava koşulları ekiplerin helikopteri bulmasını güçleştirdi. Bu şartlar nedeniyle helikoptere yaklaşık 2.5 gün sonra ulaşılabildi.

ECZACIBAŞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Helikopter için Modena ve Lucca şehirleri arasındaki sınırda Apenin sıradağlarında arama çalışması başlatılırken, Eczacıbası Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.

ÇOK ISSIZ BİR BÖLGE
Arama ve kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katılırken 157. Hava Kuvvetleri filosuna ait bir HH 139 helikopteri, Battisti Sığınağı ile Segheria bölgesi arasındaki Modena-Reggio Emilia Apennines sırtındaki bir vadide bir helikopter enkazını tespit etti. Ekipler Reggio Apennines'in zirvesi olan Cusna Dağı'na ulaşmak için çalışma başlatırken o bölgede yürüyüşte bulunan bir dağcı da enkazla ilgili yetkililere bilgi verdi.

OĞLUNA VİDEO GÖNDERMİŞ
Öte yandan helikopter bulunan Lübnanlı bir mühendisin helikopterden oğluna video gönderdiği de ortaya çıktı. Birkaç saniyelik videoda helikopterin şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldığı görülüyor.

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SON DAKİKA | İtalya'da düşen helikoptere neden geç ulaşıldı! Kahreden detay...
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