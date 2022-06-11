SON DAKİKA | İtalya’da düşen helikoptere neden geç ulaşıldı! Kahreden detay...

Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında içinde 1 İtalyan pilot Eczacıbaşı Holding Tüketim Ürünleri departmanında görevli Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2'si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu helikopter Modena kentinde bulunan bir kağıt havlu fabrikasına gitmek üzere havalandı. Agusta Koala AW119 tipi helikopter, kalktıktan yarım saat sonra radardan kayboldu.
HELİKOPTERE NEDEN GEÇ ULAŞILDI?
Modena Valiliği olayla ilgili saat 16.00 sıralarında kaybolma alarmı verirken, helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının yaşandığı açıklandı. Olumsuz hava koşulları ekiplerin helikopteri bulmasını güçleştirdi. Bu şartlar nedeniyle helikoptere yaklaşık 2.5 gün sonra ulaşılabildi.
ÇOK ISSIZ BİR BÖLGE
Arama ve kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katılırken 157. Hava Kuvvetleri filosuna ait bir HH 139 helikopteri, Battisti Sığınağı ile Segheria bölgesi arasındaki Modena-Reggio Emilia Apennines sırtındaki bir vadide bir helikopter enkazını tespit etti. Ekipler Reggio Apennines'in zirvesi olan Cusna Dağı'na ulaşmak için çalışma başlatırken o bölgede yürüyüşte bulunan bir dağcı da enkazla ilgili yetkililere bilgi verdi.
OĞLUNA VİDEO GÖNDERMİŞ
Öte yandan helikopter bulunan Lübnanlı bir mühendisin helikopterden oğluna video gönderdiği de ortaya çıktı. Birkaç saniyelik videoda helikopterin şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldığı görülüyor.
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