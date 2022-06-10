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Haberler Yaşam Son dakika: İtalya'da helikopter kaybolmuştu: 4 Eczacıbaşı Holding çalışanının kimliği belli oldu!
Giriş Tarihi: 10.06.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 14:24

Son dakika: İtalya'da helikopter kaybolmuştu: 4 Eczacıbaşı Holding çalışanının kimliği belli oldu!

Son dakika haberi: İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 4'ü Türk 6 yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Lucca eyaletindeki Capannori'den kalkan helikopter, ülkenin kuzeydoğusundaki Treviso bölgesine gittiği belirtilirken Eczacıbaşı Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu ve kendilerinden haber alınamadığını duyurdu. Kaybolan Türk vatandaşlarının kimlikler ise belli oldu: Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil...

Son dakika: İtalya’da helikopter kaybolmuştu: 4 Eczacıbaşı Holding çalışanının kimliği belli oldu!

İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 4'ü Türk 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi.

Son dakika: İtalya’da helikopter kaybolmuştu: 4 Eczacıbaşı Holding çalışanının kimliği belli oldu!

İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 4'ü Türk 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi.

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Son dakika: İtalya’da helikopter kaybolmuştu: 4 Eczacıbaşı Holding çalışanının kimliği belli oldu!

Modena Valiliği olayla ilgili saat 16.00 sıralarında kaybolma alarmı verirken, helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının düştüğü açıklandı.

Son dakika: İtalya’da helikopter kaybolmuştu: 4 Eczacıbaşı Holding çalışanının kimliği belli oldu!

SON DAKİKA: ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Helikopter için Modena ve Lucca şehirleri arasındaki sınırda Apenin sıradağlarında arama çalışması başlatılırken, Eczacıbası Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan kişilerin 4'ünün Türk olduğunu doğrulayarak 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.

Son dakika: İtalya’da helikopter kaybolmuştu: 4 Eczacıbaşı Holding çalışanının kimliği belli oldu!

Eczacıbaşı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Networktarafından düzenlenen kâğıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.

SON DAKİKA