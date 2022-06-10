Son dakika: İtalya’da helikopter kaybolmuştu: 4 Eczacıbaşı Holding çalışanının kimliği belli oldu!

SON DAKİKA: ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Helikopter için Modena ve Lucca şehirleri arasındaki sınırda Apenin sıradağlarında arama çalışması başlatılırken, Eczacıbası Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan kişilerin 4'ünün Türk olduğunu doğrulayarak 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.