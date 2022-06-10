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Son dakika: İtalya'da helikopter kaybolmuştu: 4 Eczacıbaşı Holding çalışanının kimliği belli oldu!
Giriş Tarihi: 10.06.2022 14:24
Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
14:24
Son dakika haberi: İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 4'ü Türk 6 yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Lucca eyaletindeki Capannori'den kalkan helikopter, ülkenin kuzeydoğusundaki Treviso bölgesine gittiği belirtilirken Eczacıbaşı Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu ve kendilerinden haber alınamadığını duyurdu. Kaybolan Türk vatandaşlarının kimlikler ise belli oldu: Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil...