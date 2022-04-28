SON DAKİKA | 2 MİLYON 427 BİN EURO HESAPLARINA GEÇİRİLDİ

MASAK, Türkiye'de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tur. Ltd Şti'nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Tekstil'in hesaplarına ise 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.'ye de 960 bin euro para aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.