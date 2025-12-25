SON DAKİKA: Karısını öldürdüğü iddia edilen şahsa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı





"KARISINI ISLAK HAVLUYLA DÖVMÜŞ"



Öldürülen kadının annesi F.K.'nın iddianamede yer alan ifadesinde söyledikleri ise kan dondurdu. Sanık M.B.'nin öldürülen kızını aldatma bahanesiyle darp ettiğini, boğazını sıktığını, ıslak havlu ile dövdüğünü, kızının ara sıra yanına geldiğinde de vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar gördüğünü söyleyen anne F.K.,''Ben olayı görmedim. Olay sonrası beni, kızımın eltisi olduğunu söyleyen bir kişi arayıp, Fatma ile kocasının tartıştığını ardından da bağırma sesi duyduğunu söyledi'' diyerek sanıktan şikayetçi oldu.



Sanık Mikail B.'nin annesi N.B.'nin iddianamede yer alan ifadesinde ise, olay günü bağrışma sesleri duyarak baktığında oğlunun,'' Fatma, neden böyle yaptın? Ben tuvalete girdim. Sen kendine niye böyle yaptın?'' diyerek bağırdığını duyduğunu söylediğine yer verildi. Oğlunun bağırması üzerine yanına giden anne N.B.'ye oğlu ''Ana ben tuvalete girdim, Fatma kendisini öldürdü'' dediği, içeri girdiğinde de yatak üzerindeki tüfeğe eliyle vurup, ''Bununla mı canına kıydın?'' diyerek feryat ettiğini söylediği ifade edildi.