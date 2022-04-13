Son dakika: Korkutan Karadeniz depremi ve tsunami uyarısı! 7 şiddetinde olacak

TSUNAMİ DETAYI!

1968 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Bartın depremi de Karadeniz'de diri fayların varlığını kanıtlamaktadır. Bu nedenle Karadeniz kıyıları boyunca uzanan denizaltı faylarının haritalanması ve bu fayların Türkiye diri fay haritasına aktarılması, bu fayların yıkıcı deprem üretme potansiyellerinin araştırılması ve Karadeniz'e kıyısı olan kentlerimize tsunami açısından ne tür tehlike ve risklere neden olacağının ortaya konması hayati derecede önem taşımaktadır" diye konuştu.