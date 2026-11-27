Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan cenaze töreninde, "Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi. Hep birlikte hakkımızı helal edelim" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için dün taziye mesajı yayımladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: DERS ALMA FEYZİNE ERİŞTİĞİM...

Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Yüce dinimiz İslam'a önemli hizmetlerde bulunduğuna şahitlik ettiğim, kendilerinden ders alma feyzine eriştiğim muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ali Kemal hocamıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, talebelerine ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın." ifadelerine yer verdi.