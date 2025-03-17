SON DAKİKA... Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul ile Ankara için sağanak ve kar uyarısı: 20 derece birden düşüyor!

MARMARA'DA DOLU BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Yunanistan üzerinden ülkemize ulaşacak olan yağışlı hava dalgası Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken "Yapılan son değerlendirmelere göre 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.