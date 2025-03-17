SON DAKİKA... Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul ile Ankara için sağanak ve kar uyarısı: 20 derece birden düşüyor!

Türkiye, mart ayında bahardan kalma günler yaşadı. Sıcaklıklar 110 yıllık rekoru kırarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla ilgili tahmini hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının 20 dereceleri aştığı Türkiye'de pek çok il için yağmur hatta kar uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların 20 derece birden düşmesi beklenirken 26 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada özellikle pazartesi gününden itibaren Marmara ve Karadeniz'i etkisi altına alacak yağışların, kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılacağı vurgulandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, ani bir şekilde 10-20 derece düşeceği, İstanbul'da ise sıcaklık kaybı 20 dereceye ulaşacağı açıklandı. 24 Mart'a kadar sürecek soğuk hava dalgası, özellikle iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışına neden olacak.
26 İL İÇİN SARI KODLU ALARM VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden haftanın ilk günü 26 il için sarı uyarı geldi.
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale, sarı uyarı verilen iller olarak sıralandı.
MARMARA'DA DOLU BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Yunanistan üzerinden ülkemize ulaşacak olan yağışlı hava dalgası Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken "Yapılan son değerlendirmelere göre 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
ANKARA'YA KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara'da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
SICAKLIKLAR 20 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ciddi sıcaklık düşüşleri yaşanacak. İşte bu illerdeki sıcaklık tahminleri:
Ankara: -4°C
İstanbul: 2°C
İzmir: 3°C
Konya: -3°C
Antalya: 6°C
Bolu: -4°C
Samsun: 3°C
Trabzon: 3°C
Erzurum: -4°C
Diyarbakır: 3°C