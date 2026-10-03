SON DAKİKA… MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı! Gerekçede dikkat çeken ifade: Liyakat esasları kenara bırakıldı

HAKEMLER DERNEĞİNİN FESHİ İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında sevk edilen şüphelilerden Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın en kritik gelişmelerinden biri de skandalların odağındaki dernek hakkında yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi'nin feshine karar verilmesi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.