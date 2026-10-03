SON DAKİKA… MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı! Gerekçede dikkat çeken ifade: Liyakat esasları kenara bırakıldı

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü "Temiz Futbol" soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu, eski hakem öğretmen Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, "Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek" suçundan, Dernek Şube Başkanı Ferdi Karadoruk "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" suçlarının yanı sıra dijital materyallerindeki incelemeler doğrultusunda "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek" suçlarından tutuklandı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin tutuklama kararında dikkat çeken ifadeler yer aldı.
"HAKEM ATAMALARINDA LİYAKAT KENARA BIRAKILDI"
Mahkeme kararında, hakem atamalarında kişisel gelişim ve liyakat esaslarının kenara bırakıldığı, hakemlere ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedildiği ve bu kaydedilen verilerin doğrudan hakem atamalarında kullanıldığı belirtildi.
Fişleme niteliğindeki bu veriler kullanılarak bazı hakemlerin kamu görevini icra etmelerinin önüne geçildiği kamu görevinin engellendiğinin dosyadaki delillerle ortaya konulduğu belirtildi. Somut delillerin varlığı, kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphesi gerekçesiyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına hükmedildi.
HAKEMLER DERNEĞİNİN FESHİ İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Soruşturma kapsamında sevk edilen şüphelilerden Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın en kritik gelişmelerinden biri de skandalların odağındaki dernek hakkında yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi'nin feshine karar verilmesi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.
DERNEK DAVANAMESİNDE "FİŞLEME" YER ALDI
Dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde kategorize ettiği "Sadakat Esaslı Fişleme" yaptığı tespit edildi. Maç ve gözlemci görevlendirmelerinde tüzükteki liyakat ilkeleri yerine mensubiyet ve kişisel sadakatin esas alındığı objektif kriterlerin çöpten sayıldığı doküman ve mesajlarla kanıtlandı.
Dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir baskı ve güç unsuru haline getirildiği, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıkarak süreklilik kazandığı vurgulandı. Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca derneğin feshine ve kapatılmasına karar verilmesini kamu adına talep etti.