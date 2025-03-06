SON DAKİKA... Mimar Ece Güler’in annesi ile babası AHaber’e konuştu: Bir mucize oldu!

"ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK"

Baba Muharrem Koçoğlu ise mutluluğunu şu sözlerle anlattı: 4 gündür çok zorlu bir süreçten geçtik. Emniyet'teki ve arama ekibindeki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu işin peşini hiç bırakmadılar hepsi canla başla çalıştı. Dün saat 10.00 civarına kadar bekledik ondan sonra yalpalamaya başladık. Yaşımdan ilerlediğinden dolayı şuurum da gitmeye başladı. Uyuyamadım yemek bile yiyemiyordum. İlk gün Belgad Ormanları'na gittiğini duyunca dedim kızım orada nasıl yapar diye düşündüm. Yapamaz edemez diye çok endişelendim. Allahım onu bize bağışladı.