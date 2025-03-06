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Giriş Tarihi: 6.3.2025 11:22 Son Güncelleme: 6.3.2025 11:31

SON DAKİKA... Mimar Ece Güler'in annesi ile babası AHaber'e konuştu: Bir mucize oldu!

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Güler'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu AHaber canlı yayınına katıldı. "Bir mucize oldu" diyen anne Koçoğlu, "Ece ile henüz görüşemedik. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı. Baba Muharrem Koçoğlu ise mutluluğunu şöyle anlattı: Allah'ım onu bize bağışladı...

SON DAKİKA... Mimar Ece Güler’in annesi ile babası AHaber’e konuştu: Bir mucize oldu!

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, pazar günü yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda kayıplara karıştı. 4 gündür her yerde aranan Ece'ye gece saatlerinde 01.15 sıralarında dere kenarında uyurken ulaşıldı.

Genç kadın yoğun bakımda tedavi altına alınırken Ece'nin annesi ile babası AHaber canlı yayınına katıldı.

"ECE'Yİ HENÜZ GÖREMEDİK"

Anne Gülşen Koçoğlu kızının bulunmasının bir mucize olduğunu belirterek "Tam ümidimizi kaybettiğimiz zamanda Ece'yi bulduk çok sevindik. Avustralya'dan gelinim aradı Ece'nin bulunduğunu öyle öğrendim. Ece şu an yoğun bakımda. Henüz kızımızı göremedik" ifadelerini kullandı.

"ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK"

Baba Muharrem Koçoğlu ise mutluluğunu şu sözlerle anlattı: 4 gündür çok zorlu bir süreçten geçtik. Emniyet'teki ve arama ekibindeki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu işin peşini hiç bırakmadılar hepsi canla başla çalıştı. Dün saat 10.00 civarına kadar bekledik ondan sonra yalpalamaya başladık. Yaşımdan ilerlediğinden dolayı şuurum da gitmeye başladı. Uyuyamadım yemek bile yiyemiyordum. İlk gün Belgad Ormanları'na gittiğini duyunca dedim kızım orada nasıl yapar diye düşündüm. Yapamaz edemez diye çok endişelendim. Allahım onu bize bağışladı.

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SON DAKİKA... Mimar Ece Güler'in annesi ile babası AHaber'e konuştu: Bir mucize oldu!
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