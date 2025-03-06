Video Yaşam Kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunmuştu! Ailesi konuştu: "Uyumadık, yemek yemedik" | Video
Kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunmuştu! Ailesi konuştu:

Kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunmuştu! Ailesi konuştu: "Uyumadık, yemek yemedik" | Video

06.03.2025 | 12:02

Belgrad Ormanı'nda günlerdir kayıp olan Ece Gürel sağ olarak bulunmuştu! Anne ve babası A Haber'e konuştu.

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