Kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunmuştu! Ailesi konuştu: "Uyumadık, yemek yemedik" | Video

Belgrad Ormanı'nda günlerdir kayıp olan Ece Gürel sağ olarak bulunmuştu! Anne ve babası A Haber'e konuştu.