Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Motorin indirimi pompaya yansıdı! 8 Temmuz 2022 Cuma güncel LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 07:23 Son Güncelleme: 8.7.2022 07:25

SON DAKİKA: Motorin indirimi pompaya yansıdı! 8 Temmuz 2022 Cuma güncel LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika motorin indirimi araç sahiplerini sevindirdi. Brent petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Benzine ve mazota indirim peş peşe geldi. 8 Temmuz 2022 Cuma güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı araştırmaları başladı. Bayram öncesi indirimin geldiği dün akşam duyuruldu. Peki; İzmir, Ankara ve İstanbul’da benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte bugün güncel motorin fiyatı ve benzin fiyatı…

SON DAKİKA: Motorin indirimi pompaya yansıdı! 8 Temmuz 2022 Cuma güncel LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Motorin fiyatı ve benzin fiyatı normal seyrine dönmeye başladı. Brent petrolde yaşanan ciddi düşüş tüm Dünyada güncel mazot ve benzin fiyatlarını etkiledi. Araç sahipleri soruyor: 8 Temmuz 2022 Cuma güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Mazot fiyatı indirim alırken akaryakıt fiyatları düşüş yaşamaya devam ediyor. İşte, bugün güncel benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir…

SON DAKİKA: MOTORİN İNDİRİM ALDI!

Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü (bugün) geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim geldi.

Son durumda benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmişti.

Motorin fiyatları da geçtiğimiz günlerde 2 TL indirim ardından 84 kuruş daha düşmüştü.

Son indirimle birlikte İstanbul'da 1 litre mazot fiyatı 25 liranın altını görmeye başladı!

İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…

GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 8 TEMMUZ

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 24,70 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,17 TL (Anadolu) – 25,16 TL (Avrupa)

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 24,61 TL (Anadolu) – 24,59 TL (Avrupa)

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 10,21 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 10.66 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.53 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 10,33 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,39 TL

Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 24,78 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,28 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 24,70 TL

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SON DAKİKA: Motorin indirimi pompaya yansıdı! 8 Temmuz 2022 Cuma güncel LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
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