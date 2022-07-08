Motorin fiyatı ve benzin fiyatı normal seyrine dönmeye başladı. Brent petrolde yaşanan ciddi düşüş tüm Dünyada güncel mazot ve benzin fiyatlarını etkiledi. Araç sahipleri soruyor: 8 Temmuz 2022 Cuma güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Mazot fiyatı indirim alırken akaryakıt fiyatları düşüş yaşamaya devam ediyor. İşte, bugün güncel benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir…