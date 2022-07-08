Motorin fiyatı ve benzin fiyatı normal seyrine dönmeye başladı. Brent petrolde yaşanan ciddi düşüş tüm Dünyada güncel mazot ve benzin fiyatlarını etkiledi. Araç sahipleri soruyor: 8 Temmuz 2022 Cuma güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Mazot fiyatı indirim alırken akaryakıt fiyatları düşüş yaşamaya devam ediyor. İşte, bugün güncel benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir…
SON DAKİKA: MOTORİN İNDİRİM ALDI!
Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü (bugün) geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim geldi.
Son durumda benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmişti.
Motorin fiyatları da geçtiğimiz günlerde 2 TL indirim ardından 84 kuruş daha düşmüştü.
Son indirimle birlikte İstanbul'da 1 litre mazot fiyatı 25 liranın altını görmeye başladı!
İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…
GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 8 TEMMUZ
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 24,70 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,17 TL (Anadolu) – 25,16 TL (Avrupa)
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 24,61 TL (Anadolu) – 24,59 TL (Avrupa)
GÜNCEL LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 10,21 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 10.66 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.53 TL
İzmir LPG litre fiyatı: 10,33 TL
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,39 TL
Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 24,78 TL
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,28 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 24,70 TL