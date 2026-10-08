Son dakika | MSB’den Mekke Savunma İttifakı açıklaması: Askeri kuvvet süreci Anayasa doğrultusunda yürütülecek

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye ile Fransa yeni bir yol haritası hazırlamıştır" açıklamasında bulundu.

MSB: (Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin) Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır.

MSB: (Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin) Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

MSB: (Türkiye-Fransa savunma iş birliği üzerine yol haritasına ilişkin) Askeri alanda; ortak eğitim faaliyetlerinin artırılması, harp akademileri arasında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirilmesi, liman ziyaretleri ile kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim ve tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.

MSB: (Türkiye-Fransa savunma iş birliği üzerine yol haritasına ilişkin) Yol Haritası ile iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hale getirilmesi ve iş birliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.

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