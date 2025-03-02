Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Nazlı Şeşen nasıl öldü? Denizli’deki sır olayda misafirlik detayı!
Giriş Tarihi: 2.3.2025 11:19 Son Güncelleme: 2.3.2025 11:29

SON DAKİKA: Nazlı Şeşen nasıl öldü? Denizli’deki sır olayda misafirlik detayı!

Son dakika: Denizli’de 4 yaşındaki Nazlı Şeşen’in cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Nazlı Şeşen’in olay günü anneannesi ile misafirliğe gittiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Nazlı Şeşen nasıl öldü? Denizli’deki sır olayda misafirlik detayı!

Türkiye'nin konuştuğu olay Denizli'de yaşandı. 4 yaşındaki Nazlı Şeşen evinin önünde oynarken sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise ekipleri aradı. Tüm ekiplerin ve mahalle halkının seferber olduğu iki günlük aramada minik Nazlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Nazlı'nın cansız bedeni, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından ağaç dallarına takılı halde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan naaşta yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

Nazlı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına gönderilecek.

MİSAFİRLİĞE GİTMİŞLER!

Öte yandan Yeni Asır'ın haberine göre; Nazlı'nın anneannesi tarafından misafirliğe götürüldüğü ve Nazlı'nın oynamak için dışarı çıkıp kaybolduğu öğrenildi.

ÖNCE TERLİKLERİ BULUNDU...

İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen'in kamera kayıtlarında tren rayları üzerinde koşarak gittiği görülmüştü.

Tren yolunun devam ettiği köprüye girmesinin ardından kameraların açısından çıkarak gözden kaybolan Nazlı'nın dereye gitmiş olabileceği anlaşılınca arama çalışmaları dere ve çevresine yoğunlaştırıldı.

Dere kenarında önce terlikleri bulunan minik Nazlı'nın hayatını kaybettiği haberi mahalleyi yasa boğdu...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Nazlı Şeşen nasıl öldü? Denizli’deki sır olayda misafirlik detayı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz