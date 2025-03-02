SON DAKİKA: Nazlı Şeşen nasıl öldü? Denizli’deki sır olayda misafirlik detayı!

Türkiye'nin konuştuğu olay Denizli'de yaşandı. 4 yaşındaki Nazlı Şeşen evinin önünde oynarken sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise ekipleri aradı. Tüm ekiplerin ve mahalle halkının seferber olduğu iki günlük aramada minik Nazlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.