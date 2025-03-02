Video Yaşam Minik Nazlı'nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video
Minik Nazlı'nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video

Minik Nazlı'nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video

02.03.2025 | 11:23

Denizli'de dünden beri kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in cansız bedeni, evinden 5 kilometre uzaklıkta düştüğü derede bulundu.

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Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında, misafirliğe gittiği komşusunun evinin önünde oyun oynarken kaybolan Nazlı Şeşen'in (4), Aksu deresine düştüğü ihtimali üzerine dere ve çevresinde arama çalışması başlatılmıştı. Dün gece saatlerine kadar itfaiye ekiplerine bağlı dalgıç adamların çalışmaları sonuç vermeyince dere içerisindeki çalışmalar sonlandırıldı. Jandarma komandoların ve arama kurtarma STK'larının arazideki çalışmaları sabaha kadar devam etti.

MİNİK NAZLI'NIN CANSIZ BEDENİ ARAMALARIN 28. SAATİNDE BULUNDU
Minik Nazlı'nın kayıp ihbarı ve istenilen destek talebi üzerine çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi de bölgedeki çalışmalara destek verdi. Jandarmanın balık adamları tarafından derede yürütülen arama çalışmaları 28. saatinde sonuç verdi. Minik Nazlı köprüden düştüğü Aksu deresinde akıntıya kapılmış ve 5 kilometre uzaklıkta ağaç dallarına takılmış halde bulundu. Minik Nazlı'ya dair umutlu bekleyişini sürdüren ailesi, acılı haberler adeta yıkıldı. Bölgedeki incelemelerin ardından Nazlı Şeşen'in cansız bedeni dereden çıkarıldı. Minik kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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