Son dakika: Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 2 ölü 42 yaralı

Kaza, Niğde Eminlik Kavşağı Ulukışla Otoyolu'nun 25'inci kilometresinde sabah 04.15 sıralarında meydana geldi.
Adana'dan Konya istikametine gitmekte otobüs şarampole devrildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ VARDI
Korkunç kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken toplamda 5'i ağır 42 kişi de yaralandığı öğrenildi.
Niğde Valisi Mustafa Koç kaza sonrasında olay yerine geldi.
Burada görevlilerden bilgi alan Vali Koç, otobüsün bilinmeyen bir sebeple devrildiğini ve otobüsün içinde Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğunu ve 42 yaralının olduğunu belirtti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin yolcu olduğu belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü belirtildi.