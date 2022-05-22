SON DAKİKA! Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Alanya’da orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü | Video 22.05.2022 | 08:30
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Gençlik festivalinde yumruk ve tekmeler havada uçuştu | Video 22.05.2022 | 08:30
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Yapay şelale alev alev yandı | Video 22.05.2022 | 08:30
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Arnavutköy’de taş yüklü kamyonet yan yattı | Video 21.05.2022 | 15:32
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Boş arsadaki prefabrik yapı alev aldı, o anlar kameraya yansıdı | Video 21.05.2022 | 15:32
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Ataşehir'de otomobilin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada | Video 21.05.2022 | 11:31
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Ailesinin yol kenarında unuttuğu kızı jandarma buldu | Video 21.05.2022 | 15:05
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Süleymaniye'de PKK aracı SİHA ile vuruldu! 4 terörist etkisiz... | Video 21.05.2022 | 15:08
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Şanlıurfa’da otomobilin kadına çarpma anı kamerada | Video 21.05.2022 | 14:54
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Lüks araçların far hırsızları yakalandı | Video 21.05.2022 | 11:34
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Kredi kartıyla eve giren hırsızlar yakalandı | Video 21.05.2022 | 11:28
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Cizre’de cinayet anı güvenlik kamerasında | Video 21.05.2022 | 11:29
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Bodrum'da Gülşen rüzgarı esti! Sahnede giydiği elbisesiyle şaşırttı | Video 20.05.2022 | 16:35
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Osmaniye'de torbacı operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.05.2022 | 16:19
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Kavşaktaki kazada otomobil devrildi: 1’i çocuk 2 yaralı | Video 20.05.2022 | 16:19
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.