Video Yaşam SON DAKİKA! Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video
SON DAKİKA! Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video

SON DAKİKA! Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video

22.05.2022 | 08:30

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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.

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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.

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