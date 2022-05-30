Son dakika: Kocaeli’nde dehşet! Eşini öldürüp kızını yaralayarak intihar etti

Son dakika haberleri... Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokakta öğle saatlerinde dehşet yaşandı. İddialara göre eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen TIR şoförü Turan Karslı (55), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Güler Karslı'nın evine geldi. Evde çift arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Turan Karslı, üzerindeki tabanca ile eşi Güler Karslı'ya ateş etti. Bu esnada evde olan kızları Elif Tekin, babasını engellemek isterken Karslı kızını da bacağından vurdu. Turan Karslı daha sonra aynı tabanca ile intihar ederek yaşamına son verdi.