Son dakika: Kocaeli’nde dehşet! Eşini öldürüp kızını yaralayarak intihar etti

Son dakika haberleri... Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokakta öğle saatlerinde dehşet yaşandı. İddialara göre eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen TIR şoförü Turan Karslı (55), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Güler Karslı'nın evine geldi. Evde çift arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Turan Karslı, üzerindeki tabanca ile eşi Güler Karslı'ya ateş etti. Bu esnada evde olan kızları Elif Tekin, babasını engellemek isterken Karslı kızını da bacağından vurdu. Turan Karslı daha sonra aynı tabanca ile intihar ederek yaşamına son verdi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Evden gelen silah sesleri üzerine, çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yaralı haldeki Elif Tekin ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Turan ve Güler Karslı'nın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi.