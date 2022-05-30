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Giriş Tarihi: 30.5.2022 13:42 Son Güncelleme: 30.5.2022 14:18

Son dakika: Kocaeli'nde dehşet! Eşini öldürüp kızını yaralayarak intihar etti

ABBAS ÇAKAR
Son dakika: Kocaeli’nde dehşet! Eşini öldürüp kızını yaralayarak intihar etti

Son dakika bilgisine göre Kocaeli Körfez İlçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen Turan Karslı, tartıştığı eşi Güler Karslı’yı öldürdü. Kızı Elif Tekin’i ise bacağından yaralayan koca, daha sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Son dakika haberleri... Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokakta öğle saatlerinde dehşet yaşandı. İddialara göre eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen TIR şoförü Turan Karslı (55), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Güler Karslı'nın evine geldi. Evde çift arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Turan Karslı, üzerindeki tabanca ile eşi Güler Karslı'ya ateş etti. Bu esnada evde olan kızları Elif Tekin, babasını engellemek isterken Karslı kızını da bacağından vurdu. Turan Karslı daha sonra aynı tabanca ile intihar ederek yaşamına son verdi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Evden gelen silah sesleri üzerine, çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yaralı haldeki Elif Tekin ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Turan ve Güler Karslı'nın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme işlemlerinin ardından Karslı çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Karslı çiftinin yakınları sinir krizleri geçirirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika: Kocaeli'nde dehşet! Eşini öldürüp kızını yaralayarak intihar etti
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