Video Yaşam Kocaeli'de aile faciası! Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı | Video
Kocaeli'de aile faciası! Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı | Video

Kocaeli'de aile faciası! Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı | Video

30.05.2022 | 14:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü | Video 01:14
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü | Video 30.05.2022 | 14:48
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı | Video 01:35
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı | Video 30.05.2022 | 14:50
İran’dan mehir için peşine takıldı, Başakşehir’de vurdu | Video 02:30
İran'dan mehir için peşine takıldı, Başakşehir'de vurdu | Video 30.05.2022 | 14:35
Kocaeli’de aile faciası! Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı | Video 03:14
Kocaeli'de aile faciası! Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı | Video 30.05.2022 | 14:30
100 milyonda bir görülen hastalığın Türkiye’deki ilk ameliyatı yapıldı | Video 03:33
100 milyonda bir görülen hastalığın Türkiye'deki ilk ameliyatı yapıldı | Video 30.05.2022 | 13:37
Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada | Video 05:08
Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada | Video 30.05.2022 | 13:37
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudu yanan adam soluğu hastanede aldı | Video 04:55
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudu yanan adam soluğu hastanede aldı | Video 30.05.2022 | 13:02
Kayseri’de 900 şişe sahte alkol, 70 litre etil alkol ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:44
Kayseri'de 900 şişe sahte alkol, 70 litre etil alkol ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 30.05.2022 | 13:06
Alanya’da Müsilaj operasyonuna 4 tutuklama | Video 01:56
Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama | Video 30.05.2022 | 10:37
Zonguldak’taki ’Müsilaj’ operasyonunda: 8 tutuklama | Video 02:01
Zonguldak'taki 'Müsilaj' operasyonunda: 8 tutuklama | Video 30.05.2022 | 10:37
Başakşehir’de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:59
Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 30.05.2022 | 11:44
Pendik’te pes dedirten hırsızlık kamerada! Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular | Video 04:00
Pendik'te pes dedirten hırsızlık kamerada! Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular | Video 30.05.2022 | 12:41
Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! İstanbul için inanılmaz bir buluntu | Video 06:26
Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! "İstanbul için inanılmaz bir buluntu" | Video 30.05.2022 | 12:08
Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayetinde Son Dakika: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu | Video 04:08
Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayetinde Son Dakika: Stüdyoda tansiyon yükseldi! Güvenlik güçleri zor durdurdu | Video 30.05.2022 | 11:39
3 yaşındaki çocuğun 5’inci kattan düşme anı kamerada | Video 01:11
3 yaşındaki çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada | Video 30.05.2022 | 12:15
Silivri’de tartıştığı baba ile oğluna bıçakla saldırdı! O anlar kamerada | Video 01:35
Silivri'de tartıştığı baba ile oğluna bıçakla saldırdı! O anlar kamerada | Video 30.05.2022 | 12:10
Kaza anını kaydetti, Geçirdiğim kaza başlığıyla sosyal medyada paylaştı | Video 01:30
Kaza anını kaydetti, "Geçirdiğim kaza" başlığıyla sosyal medyada paylaştı | Video 30.05.2022 | 11:42
Esenyurt’ta 730 bin liralık maske vurgunu iddiası | Video 03:00
Esenyurt'ta 730 bin liralık maske vurgunu iddiası | Video 30.05.2022 | 11:37
Adana’da sürücülerin trafik ışığı çilesi! Zorla para istiyor, taciz ediyorlar | Video 02:06
Adana'da sürücülerin trafik ışığı çilesi! Zorla para istiyor, taciz ediyorlar | Video 30.05.2022 | 11:36
Müge Anlı SON BÖLÜM | 30 Mayıs 2022 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 11:49
Müge Anlı SON BÖLÜM | 30 Mayıs 2022 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 30.05.2022 | 11:34

Kocaeli'de boşanma aşamasında olan şahıs, karısını öldürüp, canına kıydı. Şahıs kızını da silahla vurdu. Yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Sezer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı. Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendi canına kıydı. Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA