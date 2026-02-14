Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Ordu’da korkutan yangın: Market deposu ve iş yeri alevlere teslim oldu!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 11:29

SON DAKİKA | Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir markete ait depo, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Deponun yanındaki iş yeri de zarar gördü.

Karapınar Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde saat 07.00 sıralarında bir markete ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun bitişiğindeki otomatik kapı imalatı yapılan iş yerine sıçradı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale gelirken, iş yeri ise kısmen zarar gördü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA | Ordu'da korkutan yangın: Market deposu ve iş yeri alevlere teslim oldu!
