SON DAKİKA | Ordu’da korkutan yangın: Market deposu ve iş yeri alevlere teslim oldu!

Karapınar Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde saat 07.00 sıralarında bir markete ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun bitişiğindeki otomatik kapı imalatı yapılan iş yerine sıçradı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri sevk edildi.