Giriş Tarihi: 13.02.2026 13:20

SON DAKİKA... İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya cenazeye gitmek için yola çıkan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içinde bulunduğu otomobil TIR'a çarptı. Dorseye ok gibi saplanan araçta kurtulan olmadı...

SON DAKİKA... Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Amasya'daki kazada yürek yakan detay...
Edinilen bilgiye göre, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için İstanbul'dan yola çıkan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içinde bulunduğu 34 FN 7454 plakalı otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarında yola çıkan 32 ADA 465 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Dorseye ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan cenazeler yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA... Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Amasya'daki kazada yürek yakan detay...
