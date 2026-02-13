SON DAKİKA... Otomobil TIR’a ok gibi saplandı! Amasya’daki kazada yürek yakan detay...

Edinilen bilgiye göre, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için İstanbul'dan yola çıkan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içinde bulunduğu 34 FN 7454 plakalı otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarında yola çıkan 32 ADA 465 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.