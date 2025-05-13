Son dakika | Özgür Özel şüpheli oldu! CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 124 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.
O İSİMLERİN DOSYALARI AYRILDI!
Soruşturma kapsamında Başsavcılık, kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı.