Son dakika | Özgür Özel şüpheli oldu! CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 124 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.