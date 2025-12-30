SON DAKİKA: Sahte konkordato oyunu çöktü! 8 kilo altın sevgiliden çıktı: 15 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gıda sektöründe faaliyet gösteren 22 firmanın dolandırıldıkları şikayeti üzerine yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemelerde, liderliğini Y.K.'nin yaptığı suç örgütünün; oto kiralama, inşaat ve yemekçilik gibi farklı sektörlerdeki 8 şirket üzerinden güven kazanıp ardından karşılıksız çeklerle piyasayı dolandırdığı tespit edildi.