SON DAKİKA: Sahte konkordato oyunu çöktü! 8 kilo altın sevgiliden çıktı: 15 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gıda sektöründe faaliyet gösteren 22 firmanın dolandırıldıkları şikayeti üzerine yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemelerde, liderliğini Y.K.'nin yaptığı suç örgütünün; oto kiralama, inşaat ve yemekçilik gibi farklı sektörlerdeki 8 şirket üzerinden güven kazanıp ardından karşılıksız çeklerle piyasayı dolandırdığı tespit edildi.
Örgütün, borçlarını ödememek amacıyla "sahte konkordato" başvuruları yaparak zaman kazandığı ve bu süreçte mal varlıklarını eş, dost ve sevgililerin üzerine devrettiği belirlendi. MASAK raporlarına yansıyan verilere göre, örgüt üyeleri arasında tam 1,5 milyar liralık devasa bir para trafiği döndüğü ortaya çıkarıldı.
SEVGİLİNİN BANKA KASASINDAN SERVET ÇIKTI
Operasyonun en dikkat çekici detayı ise örgüt üyesi Y.V.'nin sevgilisi M.V. üzerinden yürüttüğü gizleme yöntemi oldu. Takibi derinleştiren polis, M.V.'nin bankadaki kiralık kasasında örgüte ait altınları sakladığını saptadı. Bankadan elinde altın külçeleriyle çıkan M.V. suçüstü yakalanırken, kasadan tam 8 kilogram külçe altın ele geçirildi. Ayrıca örgüt yöneticilerinden N.Ü.'nün kasasında da çok sayıda ziynet eşyasına ulaşıldı.
Aramalar sonucunda sadece altınlar değil; yüzbinlerce lira nakit para, döviz, 7,7 milyon lira değerinde ziynet eşyası, yüzlerce yazılı çek, senet ve tapu belgesi de emniyet güçlerince muhafaza altına alındı.
300 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Emniyet güçleri, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve güncel piyasa değeri 300 milyon liranın üzerinde olan dev bir servete el koydu. El konulan varlıklar arasında lüks otomobillerden oluşan 25 araç ile ofis, daire ve arsalardan oluşan 29 taşınmaz bulunuyor. Örgüt lideri Y.K. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek imza yetkisinin olmadığını savunsa da, toplanan deliller büyük vurgunu gözler önüne serdi.
Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, aralarında örgüt lideri Y.K., eşi F.A. ve yöneticilerin de bulunduğu 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.